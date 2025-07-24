Она составила 24,8 трлн рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) во втором квартале 2025 года вырос в 1,6 раза и составил 24,8 трлн руб., сообщается в материалах Банка России.

"В II квартале 2025 года было проведено 4,6 млрд операций на сумму 24,8 трлн рублей. Количество и сумма операций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 1,5 и 1,6 раза соответственно", - сообщается в документе.

Почти треть из операций приходится на оплату товаров и услуг. В ЦБ также отметили, что ежедневно торговые и сервисные компании принимают через СБП в среднем 15 млн платежей.