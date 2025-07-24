Группа 23 июля привлекла кредит в таком же размере от Приватбанка с аналогичной целью формирования запасов природного газа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. "Нафтогаз" взял кредит на 4,7 млрд гривен ($95,8 млн) у Укргазбанка, чтобы обеспечить Украину энергетическими ресурсами на зиму. Об этом сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий.

"Продолжаем готовиться к зиме - еще один важный шаг сделан. Нафтогаз заключил кредитный договор с UGB Ukrgasbank на сумму 4,7 млрд гривен. Полученные средства уже направляются на закупку природного газа для создания достаточных подземных запасов газа, чтобы обеспечить страну энергетическими ресурсами этой зимой", - говорится в сообщении Корецкого в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

23 июля группа "Нафтогаз" привлекла кредит в таком же размере от Приватбанка с аналогичной целью формирования запасов природного газа.

Нацбанк Украины прогнозировал в текущем году значительный рост импорта природного газа из-за падения собственной добычи. 20 апреля бывший глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что запасы газа в украинских подземных хранилищах почти исчерпаны и стране придется импортировать порядка 5,5-6,3 млрд куб. м газа.

Проблема газового дефицита на Украине возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности в техническом газе для поддержания давления в трубе.