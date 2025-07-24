Стороны также затронули актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений

ТАШКЕНТ, 24 июля. /ТАСС/. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поддержание динамики роста показателей взаимного товарооборота, российский лидер также поздравил своего узбекского коллегу с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Мирзиёева.

"В ходе состоявшегося 24 июля телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин сердечно поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с днем рождения, тепло пожелав крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. <...> Особое внимание было уделено поддержанию динамики роста показателей взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий и компаний в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других приоритетных направлениях, расширению продуктивного сотрудничества регионов двух стран", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне.