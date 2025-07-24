По данным пресс-службы "Уральские авиалинии", пассажиры размещены в гостиницах на время ожидания результатов инспекции двигателя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Вылет самолета "Уральских авиалиний" из Читы в Москву задерживается почти на 14 часов из-за попадания птицы в двигатель во время взлета. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По данным онлайн-табло международного аэропорта Читы, рейс должен был вылететь в 9:20 местного времени (3:20 мск).

"При выполнении рейса U694 по маршруту Чита-Москва во время разбега произошло попадание птицы в двигатель. Для обеспечения безопасности полета экипаж прервал взлет и зарулил на стоянку. <…> В связи с временной неисправностью воздушного судна время вылета рейса U694 перенесено. <…> Плановое время отправки рейса 24.07.2025 в 23:00 (17:00 мск)", - говорится в сообщении.

Инженерно-технический состав проводит инспекцию двигателя на предмет повреждений, добавили в пресс-службе. "Пассажиры (146 человек) на время ожидания размещены в гостиницах, обеспечены питанием и напитками", - отметили в авиакомпании.