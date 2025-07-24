Официальный представитель МИД России заявила, что с момента введения санкций ЕС переплатил за газ около €200 млрд

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Западные эксперты признают неэффективность санкционного режима против России, при этом долгосрочные последствия для коллективного Запада полностью оценить никто не может. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Маховик санкционного беспредела продолжает работать, они продолжают вводить против нашей страны все новые санкции. Сами европейцы уже запутались в своих многочисленных пакетах, рестрикциях, механизмах санкционных, - сказала Захарова. - Последствия этих ограничений испытывают на себе в первую очередь те, кто их вводит. Наиболее пострадавшей от обратного эффекта санкций оказалась Германия. По оценкам местных экспертов, недозагруженность производственных мощностей в этой стране сегодня на 5% превышает показатели, характерные для состояния рецессии".

"В целом ЕС, по подсчетам Евростата, с момента введения санкций против России переплатил за газ почти €200 млрд, - отметила дипломат. - Западные эксперты вынуждены признать неэффективность санкционного режима против России. Долгосрочные последствия для коллективного Запада полностью оценить сейчас никто не может".