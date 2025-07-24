По информации Yle, таким образом компания хочет оптимизировать производство и повысить экономическую эффективность

СТОКГОЛЬМ, 24 июля. /ТАСС/. Финская лесопромышленная компания UPM намерена прекратить производство бумаги на заводе в городе Лаппеенранта в юго-восточной части страны. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

По его информации, таким образом компания хочет оптимизировать производство и повысить экономическую эффективность. В UPM указали, что на такой шаг их заставила пойти ситуация на рынке полиграфической бумаги, так как цифровизация значительно снизила спрос на продукцию. Как отмечает Yle, это решение грозит сокращением порядка 220 сотрудников предприятия.

В марте 2022 года UPM приостановила покупку древесины из РФ и работу фанерного завода в Чудово в Новгородской области.