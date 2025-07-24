"Озон" намерен создать в Ростовской области распредцентр

Распределительный комплекс сможет поставлять до 2 млн посылок в сутки, сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Компания Ozon планирует создать в Ростовской области большой распределительный центр с возможностью склада временного хранения и объемом дистрибуции до 2 млн посылок в сутки. Об этом журналистам сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.

Ранее в интервью ТАСС врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал о том, что Ростовская область в перспективе должна стать логистическим хабом на юге страны, что позволит привлекать в регион крупных инвесторов.

"Сейчас мы работаем очень плотно с компанией Ozon, которая планирует в Ростовской области открыть большой центр с возможностью склада временного хранения, чтобы осуществлять дистрибуцию по нашему южному региону мелких посылок в объеме от 300 тысяч, на пике до 2 миллионов штук в день. То есть это такой большой распредцентр", - сказал Господарев.

Согласно прогнозу, создание и расширение подобных логистических и распределительных центров в регионе будет развиваться в том числе за счет развития логистики в Ростовской области.

По данным властей региона, транспортные потоки в Ростовской области планируется развивать таким образом, чтобы, с одной стороны, движение было интенсивным, с другой - исключающим прохождение большегрузов по городам для сохранения дорожного полотна и экологической обстановки. Для этого в том числе в регионе создают Ростовское транспортное кольцо, которое соединит трассы Р-280 "Новороссия" и А-135 и разгрузит западный обход Ростова-на-Дону. Проект должен дать экономический эффект для всей области и регионов Донбасса и Новороссии.