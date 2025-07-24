ЦБ поддержал инициативу о внедрении программы долгосрочной мотивации менеджмента

В России практика ПДМ слабо распространена из-за особенностей управления компаниями с госучастием, а также отсутствия опыта управления акционерной стоимостью со стороны эмитентов, отметил регулятор

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Банк России поддерживает инициативу Минфина о внедрении программы долгосрочной мотивации менеджмента (ПДМ) в акционерных обществах, акции которых допущены к организованным торгам на бирже или запланированы к публичному размещению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

"Банк России поддерживает внедрение ПДМ, поскольку они напрямую влияют на заинтересованность менеджмента в росте акционерной стоимости. Инициатива соответствует кодексу ответственного инвестирования, который Банк России опубликовал 16 июля 2025 г.", - отметили в ЦБ.

Там также подчеркнули, что в России практика ПДМ слабо распространена из-за особенностей управления компаниями с госучастием, а также отсутствия опыта управления акционерной стоимостью со стороны эмитентов. "ПДМ применяются у новых эмитентов, недавно прошедших IPO, а также у некоторых крупных "старожилов" рынка. В российских ПДМ менеджеры получают право купить акции при достижении KPI. В большинстве случаев условия ПДМ не является прозрачным для инвесторов и миноритарных акционеров. Как правило, эмитенты используют закрытую подписку на акции. Альтернатива - выкуп собственных акций для последующей передачи менеджерам", - отмечает регулятор.

"У компаний с госучастием ПДМ неприменимы из-за постановления правительства от 13.02.2023 №209, которое ставит переменную часть вознаграждения в зависимость от операционных KPI и делает невозможной ее зависимость от капитализации. В проекте изменений в постановление №209 Минфин предлагает ввести понятие ПДМ для текущих и будущих эмитентов, разрешает привязывать вознаграждение к другим KPI", - подчеркивает регулятор.

ПДМ - ключевой инструмент стимулирования топ-менеджмента и разрешения конфликта интересов между наемными руководителями и акционерами. Он широко используется за рубежом, его можно встретить у подавляющего числа крупных эмитентов.

Ранее 23 июля Минфин России предложил внедрить программы долгосрочной мотивации в акционерных обществах, акции которых допущены к организованным торгам на бирже или запланированы к публичному размещению.

По данным Минфина, инициатива призвана мотивировать топ-менеджмент компаний, применяющих постановление правительства РФ от 13.02.2023 № 209, работать над улучшением финансово-экономических результатов, ростом капитализации, размещением акций компании на организованных торгах.