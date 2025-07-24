Более 60% компаний ФРГ сообщили о негативных последствиях пошлин США

Почти столько же опасаются усиления конкурентного давления со стороны китайских компаний в результате торговой политики США

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Более 60% германских промышленных компаний заявили, что пошлины президента США Дональда Трампа окажут на них негативное влияние, около 30% предприятий, изначально желавших инвестировать в США, отложили свои планы. Об этом сообщил мюнхенский Институт экономических исследований Ifo.

В июне Ifo провел опрос среди 1,5 тыс. промышленных компаний ФРГ на предмет влияния на них новых пошлин США. Результаты также выявили ожидания предприятий относительно будущей торговой политики Вашингтона, а также их инвестиционных планов. Так, более 60% опрошенных компаний отметили, что пошлины США окажут на них негативное воздействие. Почти столько же опасаются усиления конкурентного давления со стороны китайских компаний в результате торговой политики США.

Около трети предприятий ожидают смещения акцентов в мировых торговых отношениях с Соединенными Штатами. Таможенная политика администрации Трампа, как выяснили исследователи, также влияет на инвестиционные планы германских компаний. В частности, порядка 30% предприятий отложили планы инвестировать в США. Около 15% полностью отказались от них.

Трамп ранее объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских тарифов, но параллельно уже подготовил список экспортных товаров США на 72 млрд евро в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не дадут результата.