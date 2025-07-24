Генеральный директор компании "Связь и радионавигация Архангельск" Денис Кулибаба отметил, что сервис организации обеспечивает безопасность и надежность морских перевозок

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Резидент преференциального режима Арктической зоны РФ (АЗРФ) открыл специализированный сервис по монтажу и обслуживанию судового оборудования в Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Компания "Связь и радионавигация Архангельск", резидент преференциального режима Арктической зоны РФ (АЗРФ), открыла специализированный сервис по монтажу и обслуживанию судового оборудования в Архангельской области", - говорится в сообщении.

Основные направления деятельности компании - оснащение, проверка, ремонт и модернизация радионавигационного оборудования, оборудования спутниковой связи, техническое обслуживание судовой электроники, оснащение, поставка оригинальных запчастей и комплектующих.

"Наш сервис решает важную задачу для арктического судоходства - обеспечивает безопасность и надежность морских перевозок. Мы предлагаем полный цикл услуг от диагностики до модернизации оборудования, что особенно важно для судов, работающих в сложных условиях Севера. Регулярная проверка электроники и навигационного оборудования - залог бесперебойной работы флота в Арктике", - сказал генеральный директор компании Денис Кулибаба.

На территории АЗРФ реализуются 946 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1,1 трлн рублей. Создано более 11,9 тыс. рабочих мест.