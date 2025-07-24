В тоннеле, в частности, обновят дорожное покрытие и обустроят тротуары, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ"

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 июля. /ТАСС/. Тоннель длиной почти 270 м отремонтируют на Транскаме - автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"До 2027 года на Транскаме капитально отремонтируют тоннель длиной почти 270 м. По заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Кавказ" капитально отремонтируют Буронский тоннель, расположенный на 69-м км автомобильной дороги А-164 "Транскам" в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания", - говорится в сообщении.

В тоннеле будет обновлено дорожное покрытие и обустроены тротуары, запланировано комплексное обновление инженерных систем. Особое внимание будет уделено усилению несущих конструкций и обеспечению надежной гидроизоляции, что важно для предотвращения разрушений в сложных климатических условиях высокогорья.

Установят также новую систему видеонаблюдения и пожарной сигнализации, что позволит оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации, обеспечивая максимальную защиту для всех участников движения.

Завершение капитального ремонта Буронского тоннеля позволит обеспечить безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения, а также повысить надежность и долговечность этого важного инфраструктурного объекта.

Транскам берет начало в Республике Северная Осетия - Алания. Пролегая горным серпантином через десяток населенных пунктов, пересекает границу России и Южной Осетии в районе села Нижний Зарамаг, затем проходит через Рокский тоннель, поселок Дзау, столицу Южной Осетии - город Цхинвал и заканчивается на границе Южной Осетии и Грузии.