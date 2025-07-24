Премьер-министры РФ и республики Михаил Мишустин и Никол Пашинян на встрече 24 июля обсудили меры, чтобы исправить ситуацию, отметил вице-премьер

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на встрече 24 июля обсуждали в том числе торгово-экономическое сотрудничество. Москву беспокоит сокращение товарооборота с Ереваном, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"С премьер-министром Армении Николом Воваевичем Пашиняном остановились на вопросах развития торгово-экономического сотрудничества. Конечно, нас беспокоит сокращение товарооборота между двумя странами. Обсудили, что необходимо предпринять для того, чтобы ситуация налаживалась", - сказал зампред кабмина РФ.

Обсуждались также "российские инвестиции в Армению", добавил он.