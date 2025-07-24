Оверчук: РФ высказывает Армении беспокойство по некоторым темам повестки ЕАЭС

Вице-премьер России отметил, что речь не идет о неизменном желании Армении вступить в ЕС

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 24 июля. /ТАСС/. Москва обсуждает с Ереваном взаимодействие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и высказывает обеспокоенность по некоторым вопросам. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук, комментируя по просьбе представителей СМИ перспективы вступления Еревана в Евросоюз (ЕС).

"Здесь речь не идет о неизменном желании [премьера Армении Никола] Пашиняна вступить в ЕС, - отметил он, повторив формулировку вопроса журналистов. - Мы, конечно же, обсуждаем вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС. И с этой точки зрения мы обращаем внимание на то, какие решения принимаются Арменией в нормативно-правовой сфере. Есть некоторые акты правительства, которые вызывают у нас вопросы".

Оверчук пояснил, что это, в частности, вопросы сертификации продуктов. "Речь идет о допуске пищевой продукции, сертифицированной в соответствии со стандартами Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и других стран, которые не соответствуют сертификации Евразийского экономического союза. Мы, конечно, высказываем обеспокоенности по таким вопросам", - сказал вице-премьер.