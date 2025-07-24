В компании отметили, что сожалеют о таком решении X5 Group

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Компания Mars прилагает все усилия для поиска взаимовыгодного решения после приостановки X5 Group отгрузок продукции компании, в том числе батончиков Snickers и Twix, в магазины "Пятерочка" и "Перекресток". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского подразделения Mars.

Ранее X5 Group приняла решение остановить отгрузки продукции Mars, в том числе батончиков Snickers и Twix, в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования.

"Мы сожалеем о таком шаге со стороны наших партнеров, и при этом благодарны X5 за многолетние плодотворные отношения, сложившиеся между нами. Сейчас мы прилагаем все усилия для поиска взаимовыгодного решения. Ведь в конечном итоге, у нас общая цель - предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене", - говорится в сообщении.

Компания Mars выпускает шоколадные батончики Twix, Snickers, жевательные резинки Orbit, а также корм для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.