В ФТС сообщили, что с мая 2025 года по настоящее время таможенники ежедневно выпускают до 50 автомобилей

ПЯТИГОРСК, 24 июля. /ТАСС/. Минераловодскими таможенниками зафиксирован рост импорта легковых автомобилей. С начала года физическими лицами ввезено четыре тыс. автомобилей, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в Telegram-канале ФТС.

"С начала года сотрудниками таможенных постов оформлено четыре тыс. легковых авто, ввозимых физическими лицами для личного пользования. Это в четыре раза больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Более 70% составили авто китайских марок. Наряду с китайским автопромом ввозились машины корейских, японских и немецких брендов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с мая по настоящее время таможенники ежедневно выпускают до 50 автомобилей.

"Сотрудники таможенных постов предпринимают все необходимые меры по оптимизации и ускорению процедур оформления в соответствии с законодательством. Мы работаем над тем, чтобы логистические цепочки функционировали без перебоев и задержек", - отмечает и.о. первого заместителя начальника Минераловодской таможни Антон Кишиков, его слова приводятся в сообщении.