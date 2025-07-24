Этот показатель составлял 46%

СТАМБУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Центральный банк Турции принял решение снизить учетную ставку с 46% до 43%.

"Комитет по денежно-кредитной политике принял решение о снижении учетной ставки - ставки аукциона недельного репо - с 46% до 43%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

В пресс-службе регулятора отметили, что жесткая денежно-кредитная политика направлена на снижение инфляции и укрепление курса турецкой лиры и будет сохраняться "до достижения ценовой стабильности".

Центробанк Турции в июне 2023 года впервые более чем за два года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%, после чего до марта 2024 года регулярно пересматривал ее в сторону повышения. Регулятор восемь месяцев подряд оставлял ставку неизменной на уровне 50%.

В декабре 2024 года ЦБ начал последовательное снижение ключевой ставки. К марту 2025 года этот показатель снизился до 42,5%. Регулятор в апреле повысил учетную ставку до 46% и сохранял ее на этом уровне вплоть до сегодняшнего дня.