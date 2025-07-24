Инвестиции в проект создания завода по производству препаратов составят 1,8 млрд рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Производство противоопухолевых препаратов запустят в подмосковной ОЭЗ "Дубна". Инвестиции в проект составят 1,8 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Инвестиции в проект создания завода по производству противоопухолевых препаратов составят 1,8 млрд рублей. На предприятии будет создано 55 рабочих мест для жителей региона. На территории ОЭЗ "Дубна" компания будет разрабатывать и выпускать лекарственные средства. Реализация проекта позволит избежать перебоев с поставками аналогичных импортных лекарственных средств. После выхода на полную мощность предприятие будет выпускать более 140 млн таблеток и капсул в год", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что в рамках проекта компания займется разработкой противоопухолевых гормональных препаратов, антагонистов гормонов и родственных соединений. Первая половина проекта будет запущена уже в 2027 году, полное выполнение проекта планируется в 2029 году. Общая площадь научно-производственного комплекса составит порядка 5,2 тыс. кв. м.