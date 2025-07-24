В компании отметили, что именно пункты выдачи заказов позволяют обеспечивать миллионы россиян товарами повседневного спроса в пешей доступности от дома

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Идея сенатора Олега Голова запретить открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в жилых домах окажет крайне негативный эффект на экономику страны. Об этом заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

"Инициатива сенатора Голова поражает воображение во всех отношениях - от уровня ее популизма до крайне негативного эффекта, который она окажет в случае реализации на экономику страны", - говорится в сообщении.

Ранее, как сообщила газета "Известия", сенатор Олег Голов направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с инициативой запретить размещать дарксторы и ПВЗ на первых этажах жилых домов. Согласно письму, причиной законодательной инициативы стали многочисленные жалобы граждан на шум, загруженность дворов, загрязнение и угрозы безопасности, вызванные деятельностью объектов дистанционной торговли в жилой застройке.

В Wildberries & Russ отметили, что автор инициативы упускает, какую миссию выполняет электронная коммерция, именно ПВЗ позволяют обеспечивать миллионы россиян товарами повседневного спроса в пешей доступности от дома, в том числе в отдаленных населенных пунктах. При закрытии пунктов выдачи заказов исчезнет возможность покупать все необходимое для, например, сбора ребенка в школу, в малых населенных пунктах, ведь зачастую там отсутствуют крупные торговые сети и центры, а есть только пункт выдачи маркетплейса, считают в Wildberries.

Также в маркетплейсе добавили, что большинство пунктов выдачи платформ работают по партнерской модели, с площадкой сотрудничают десятки тысяч малых предпринимателей, то есть ПВЗ принадлежат предпринимателям, а не маркетплейсам. В случае реализации инициативы сенатора количество предпринимателей радикально сократится, а снижение числа МСП в стране приведет к лишению занятости миллионов людей, говорится в сообщении

"Более того, отдельного вопроса заслуживает тот факт, что сенатор Голов выступил с инициативой закрытия именно ПВЗ в жилых домах. Следуя предложенной логике, все коммерческие магазины, аптеки и салоны красоты также должны быть изгнаны из жилых домов. Поэтому очевидно, что подобная инициатива вызвана незнанием основ работы электронной коммерции и вызовет только экономическую и социальную напряженность", - отметили в Wildberries.