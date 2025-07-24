По данным источников, точный срок ограничений пока не определен - рассматриваются варианты запрета на один или на два месяца

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Ведомства готовят решение о запрете на экспорт бензина для производителей с 1 августа, пока рассматриваются варианты с введением ограничений на один-два месяца. Об этом сообщили ТАСС источники на топливном рынке.

Сейчас ограничение на экспорт бензина действует только для непроизводителей до конца августа. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что правительство может при необходимости ввести полный запрет экспорта бензина, в том числе для производителей. Ведомства должны были оценить ситуацию на рынке топлива, чтобы понять необходимость такой меры.

По данным собеседников ТАСС, готовится решение о запрете на экспорт бензина для производителей с 1 августа. При этом точный срок ограничений пока не определен - рассматриваются варианты запрета на один или на два месяца.

ТАСС направил запрос в Минэнерго России.

Источники агентства также допустили, что одновременно с запретом экспорта может быть принято решение о повышении предельной цены, с которой обнуляются демпферные выплаты для нефтяников. Сейчас демпферные выплаты могут обнулиться, если средняя месячная биржевая цена по бензину превышает на 10% заложенную в Налоговом кодексе предельную цену, а по дизельному топливу - на 20%. Замглавы Минфина Алексей Сазанов в начале июля говорил, что министерство предлагает повысить отклонение от индикативной цены до 15% для бензина и до 25% для дизельного топлива.

В начале июля источники ТАСС сообщали, что участники биржевого комитета ФАС России поднимали вопрос о возможности запрета экспорта бензина для производителей на фоне роста биржевых цен на бензин. По итогам торгов 24 июля цена бензина Аи-95 оказалась на уровне 76,33 тыс. рублей за тонну, что близко к историческому рекорду, а цена бензина Аи-92 - на уровне 66,301 тыс. рублей за тонну, что также является близкой к максимальному значению.