Среди моделей больше всего подешевели Hyundai Tucson, Geely Monjaro, Renault Duster, BMW X6 и Mitsubishi Outlander

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Средняя стоимость кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в II квартале 2025 года снизилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,535 млн рублей, говорится в исследовании "Авито авто" (есть у ТАСС).

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к SUV [с пробегом] вырос на 11,1%, а их средняя стоимость снизилась на 7,5% и составила 1,535 млн рублей", - отмечается в исследовании.

Причем на некоторые модели средние цены упали более чем на 10%. Например, у автомобилей таких брендов, как Geely (-13,9%), Renault (-12,6%) и Nissan (-9,1%). Среди моделей больше всего подешевели Hyundai Tucson (-12,3%), Geely Monjaro (-12%), Renault Duster (-10,8%), BMW X6 (-10,5%) и Mitsubishi Outlander (10,3%).

Наиболее востребованными за период оказались кроссоверы и внедорожники брендов Toyota, Lada, BMW, Hyundai и Nissan. А среди моделей самыми популярными стали Lada 4x4, Chevrolet Niva, Kia Sportage, BMW X5 и Toyota RAV4.