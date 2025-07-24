Чернышенко: Россия продолжит выделять квоты вьетнамским студентам

Вице-премьер пообещал проработать просьбу Ханоя об увеличении квоты

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации продолжит предоставлять квоты на обучение за счет федерального бюджета студентам из Вьетнама. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с Нго Фыонг Ли, женой генерального секретаря центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама, которая посещает Россию во главе делегации, участвующей в фестивале вьетнамской культуры "Вьетнам - симфония тропических красок" в Москве и Санкт-Петербурге. В начале мая она сопровождала То Лама в ходе его официального визита в Россию по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Учитывая большой авторитет российской высшей школы во Вьетнаме, продолжим взаимодействие в области образования и подготовки кадров, в том числе обучение вьетнамских юношей и девушек в российских вузах за счет федерального бюджета в рамках специальной квоты правительства Российской Федерации", - привели слова Чернышенко в сообщении.

Вице-премьер пообещал проработать просьбу вьетнамской стороны об увеличении упомянутой квоты, в том числе, за счет творческих специальностей. Согласно информации аппарата Чернышенко, сейчас ведется работа над проектом создания "Русской школы" на базе бывшего многоотраслевого технического центра в Ханое. Планируется также открыть региональный центр по изучению русского языка в Юго-Восточной Азии на основе Ханойского института русского языка имени А. С. Пушкина.

"Дмитрий Чернышенко обратился к Нго Фыонг Ли с просьбой посетить площадку, где будет построена "Русская школа" и выразил надежду на ее поддержку в реализации этого проекта", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера.