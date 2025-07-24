Андрей Чепурной останется в следственном изоляторе до 3 ноября

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей председателю Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны" Андрею Чепурному, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чепурного Андрея Геннадьевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок три месяца", - уточнили в суде.

Чепурной останется в СИЗО до 3 ноября 2025 года.

Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны" оказывает помощь в реабилитации ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне, а также участников контртеррористических операций и членов их семей. Принимает участие в разработке законодательных инициатив в сфере социальной поддержки инвалидов войны, контролирует исполнение нормативно-правовых актов на федеральном и региональном уровнях, а также разрабатывает и реализует программы социально-экономической защиты ветеранов и лиц, получивших ранения в ходе боевых действий.