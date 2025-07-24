На рынке труда в стране не хватает от 2,4 млн до более чем 3 млн человек, заявил глава РСПП

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия до 2030 года вряд ли сможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов за счет роста производительности труда, на рынке труда в стране сейчас не хватает от 2,4 млн до более чем 3 млн человек. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на заседании комитета союза по рынку труда и социальному партнерству.

"Регулирование процесса привлечения мигрантов является одним из ключевых для рынка труда. Потребность дополнительной рабочей силы - 2,4 млн человек. А по некоторым экспертным оценкам - она может быть и более 3 млн человек. Понятно, что мы вряд ли сможем эту проблему решить до 2030 года путем роста производительности труда или использования иных источников, в том числе и возможного расширения фонда рабочего времени", - сказал Шохин.