В Краснодарском крае создаются импортозамещающие производства, направленные на развитие технологического суверенитета региона и России, сообщили в администрации края

КРАСНОДА, 24 июля. /ТАСС/. Предприятия Краснодарского края за счет пользования мерами господдержки и стимулирования бизнеса, применяемыми руководством региона, за последние десять лет в 2,5 раза нарастили объемы производства промышленной продукции, отгрузка превышает 619,8 млрд рублей, упор сделан на импортозамещающую продукцию, повышающую технологический суверенитет страны. Об этом ТАСС сообщили в администрации Краснодарского края.

"За 10 лет в регионе в 2,5 раза увеличился объем промышленной продукции. По инициативе губернатора, на Кубани создаются импортозамещающие производства, направленные на развитие технологического суверенитета края и страны. Отгрузка промышленной продукции превышает 619,8 млрд рублей. Рост реализации отмечен практически во всех приоритетных для развития экономики края сферах промышленности: это машиностроение, металлургия, производство строительных материалов, а также отрасли химпрома, лесопромышленного комплекса и легпрома", - сообщили в администрации края.

В целом Краснодарский край занимает третье место в рейтинге Минпромторга РФ по эффективности реализации промышленной политики. Промышленный комплекс региона включает свыше 13,5 тыс. производств промышленной продукции, среди которых более 300 крупные и средние предприятия со штатом свыше 76 тыс. человек. За 10 лет этот сектор экономики сделал серьезный рывок, доля промышленного комплекса в структуре ВРП выросла до 12,8% , - отметили в администрации региона.

Существенная трансформация госполитики региона в части поддержки промышленного сектора экономики началась по инициативе губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева с 2016 года, когда для стимулирования развития технологического суверенитета была принята госпрограмма развития краевой промышленности. Объем ее финансирования за годы реализации взрос в 257 раз - с 14,4 млн рублей в 2016 году до 3,7 млрд. рублей в 2024 году. В рамках программы действуют восемь направлений субсидирования, в том числе единственная применяемая в России мера поддержки по финансированию до 30% затрат предприятий на создание или развитие импортозамещающих производств (максимально предоставляется до 300 млн рублей).

Еще одним эффективным инструментом поддержки реального сектора экономики в регионе является краевой Фонд развития промышленности, который постоянно докапитализируется по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. Так, с 2018 года капитализация фонда увеличена более чем в 20 раз: с 500 млн до 10 млрд рублей. Предприятия, получившие поддержку краевого фонда, вложили более 5,7 млрд рублей инвестиций и перечислили в краевую казну свыше 11,6 млрд рублей налогов. Реализовано свыше 100 новых проектов, создано более 850 рабочих мест. В 2025 году в Краснодарском крае с господдержкой реализуем 23 проекта по созданию и развитию импортозамещающих промышленных производств. Это инновации в радиоэлектронике, станкостроении, машиностроении и медицинской промышленности, некоторые линейки - уникальны для России.

Практический эффект

Так, например, предприятие "Металлстроймаш" специализируется на разработке и изготовлении технологического оборудования для молочной, винной, пивоваренной фармацевтической и косметической промышленности, является комплексным интегратором роботизации производств. Компания перешла на применение современных технологий сварки и обработки металла для производства емкостей и цистерн за счет использования мер государственной поддержки. Так, в рамках госпрограммы развития краевой промышленности предприятие получает субсидии с 2021 по 2024 годы, их общий объем составил 53,4 млн рублей. Кроме того, с 2018 года компания пользуется льготными займами Фонда развития промышленности в объеме 51,9 млн рублей.

В регионе работает мебельная компания Е1, которая из маленького цеха в Белореченске, открывшегося в 2007 году, трансформировалась в межрегиональный мебельный кластер, который внесен в Реестр промышленных кластеров Минпромторга России. Компания представлена в 70 субъектах РФ, в ее ассортименте более 30 видов серийной продукции - шкафы-купе, гардеробные, малогабаритная мебель и прочее. За 2022-2024 годы предприятию в рамках госпрограммы развития краевой промышленности были предоставлены субсидии на сумму 91,3 млн рублей, Фондом развития промышленности Краснодарского края - льготный заем на сумму 30 млн рублей. За последние шесть лет объем реализации компании увеличился в 2 раза, в том числе благодаря импортозамещающим проектам по производству мебельных профилей и ручек-планок.

В ближайшей перспективе промышленная мебельная группа Е-1 запустит единственное в Краснодарском крае предприятие по производству стальной фурнитуры для мебели для того, чтобы отрасль в дальнейшем смогла отказаться от ее закупок из-за рубежа. В строительство нового завода планируется инвестировать один млрд рублей, его запуск позволит производить до 3,6 млн погонных метров стальной фурнитуры для мебельной продукции.

Инвестиционная привлекательность

Промышленный сектор экономики Краснодарского края обладает высоким инвестиционным потенциалом. Так, на прошедшей в 2025 году международной промышленной выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге предприятия региона привлекли 3,4 млрд рублей инвестиций, запуск предприятий позволит создать 400 рабочих мест. Ряд проектов будет реализован на уже сформированных площадках - территориях индустриальных парков и промтехнопарков.

Кубань удерживает первенство в Южном федеральном округе по отгрузке продукции собственного производства и развитию промышленной инфраструктуры. Объем налоговых поступлений от предприятий промышленного сектора экономики в консолидированный бюджет края по итогам 2024 года составил 23 млрд рублей. Только за последние три года предприятия Кубани отгрузили продукцию на сумму свыше 1,6 трлн рублей.