Отказ Пентагона стоил компании около $1 млрд, сообщил журнал

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Отказ Пентагона от проекта строительства истребителя шестого поколения, разработанного американской компанией Lockheed Martin, стоил производителю вооружений около $1 млрд. Такая оценка содержится в материале журнала The National Interest.

По его мнению, попытки руководства Lockheed Martin сместить фокус внимания на программу модернизации истребителя пятого поколения F-35 отражают серьезную обеспокоенность понесенными финансовыми потерями, а также сокращением объема закупок этого самолета вооруженными силами США.

22 июля компания Lockheed Martin опубликовала финансовую отчетность за второй квартал текущего года. Согласно документу, прибыль корпорации снизилась на 80%, убытки составили $1,6 млрд, из которых $950 млн пришлись на засекреченную правительственную программу по разработке авиационных технологий.

Ранее портал Defense One сообщил, что Минообороны США вдвое сократят закупки различных модификаций истребителей пятого поколения F-35, пока производитель не добьется прогресса в процессе модернизации авиатехники. Пентагон выбрал в качестве приоритета инвестиции в разработку истребителя-бомбардировщика шестого поколения F-47. Первоначально этим проектом также планировала заниматься Lockheed Martin, но компания проиграла корпорации Boeing тендер на строительство самолета.