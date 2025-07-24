В Петербурге начали производить импортозамещающие аккумуляторы для беспилотников

Исполнительный директор компании "Кравт" Александр Воронов сообщил, что производство может покрывать потребности до 200 тыс. аккумуляторов в месяц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. ГК "Кравт" (резидент "Технопарка Санкт-Петербурга", участник федерального проекта "Единой России" "Выбирай Своё") запустила производство уникальных аккумуляторов собственной разработки для беспилотников, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Александр Воронов.

"Линия сейчас сделана с расчетом на будущее для покрытия потребностей до 200 тыс. аккумуляторов в месяц с возможностью расширения. Отдельной инновацией является возможность зарядки аккумуляторов даже при пониженных температурах, что особенно актуально для полярных широт", - рассказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе АО "Технопарк Санкт-Петербурга", ранее эти аккумуляторы поставлялись в основном из Китая.

Подобные источники питания сегодня могут широко применяться в портативных медицинских приборах, беспилотных системах, морской технике и других автономных устройствах. Помимо аккумуляторов, компания развивает серийное производство аккумуляторных батарей. Это не только простые, но и так называемые "умные" батареи с BMS (Battery Management System) собственной, запатентованной разработки. "Умная" система следит за состоянием аккумуляторной батареи и обеспечивает ее безопасную и эффективную работу.