Это позволит заводу на фоне критического падения рынка коммерческого транспорта сохранить рабочие места и организовать равномерную загрузку производств, пояснили в компании

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) в августе перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за критического падения рынка коммерческого транспорта, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Ранее о возможном изменении графика работы своих производственных площадок и введении неполной четырехдневной рабочей недели объявлял "Автоваз". В компании отмечали, что окончательное решение будет принято исходя из тенденций на рынке и экономических факторов.

"В связи с критическим падением рынка коммерческого транспорта Горьковский автозавод в августе 2025 года будет работать в режиме 4-дневной рабочей недели", - рассказали в ГАЗ.

На фоне высокой ключевой ставки и недоступности финансовых инструментов для приобретения автомобилей падение рынка в I полугодии составило почти 40% в сегменте среднетоннажных грузовиков, свыше 30% в сегменте легких коммерческих автомобилей и 60% в сегменте автобусов.

"Введение сокращенной рабочей недели в этих условиях позволяет заводу сохранить рабочие места, адаптировав производственную программу под рыночную ситуацию, и организовать равномерную загрузку производств. На фоне сжатия рынка с начала 2025 года на предприятии ведется оптимизация затрат по различным направлениям, при этом все социальные льготы для сотрудников сохранены в полном объеме", - пояснили в компании.

Режим четырехдневной рабочей недели на предприятии может быть продлен. "Начиная с сентября режим работы производств будет определяться ежемесячно исходя из рыночных факторов. При улучшении рыночной ситуации завод вернется на полную рабочую неделю", - уточнили в пресс-службе.

С 21 июля по 3 августа работники ГАЗ находятся в ежегодном плановом оплачиваемом корпоративном отпуске, а ряд подразделений функционирует согласно графику проводимых работ. Там проводится модернизация и сервисное обслуживание оборудования.