В советские времена эту проблему уже решили, подчеркнул президент Белоруссии

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недопустимости падежа в животноводстве и посоветовал чиновникам не злить его.

"Не дай бог вы меня разозлите в этом плане! Мало не покажется. Я вам по 10 раз говорить не буду. Падёж - это неприемлемо. В советские времена эту проблему уже решили", - сказал глава государства, обращаясь к министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову.

Лукашенко в том числе вспомнил о своем опыте работы руководителем хозяйства. "Специализированные комплексы строили для того, чтобы осуществлять откорм, получать говядину. Бычков - на отдельный комплекс, маленьких телочек - на другой. И там выращивали", - пояснил президент, которого цитирует его пресс-служба.

Лидер республики напомнил о своем требовании, что если хозяйства не могут сами обеспечить сохранность телят, то нужно "именем революции" передавать их в другие хозяйства. "За деньги. Даже больше ему заплатить. Хоть крестьянам зарплату отдаст, - отметил он. - Надо отдать скотину туда, где ее нормально досмотрят и накормят".

"Главный показатель - это падёж скота. Как хотите, меня вы здесь не убедите в том, что нормально у вас, нет сверхпланового, как вы пишете, падежа. Какой сверхплановый, какие планы?!" - поставил вопрос Лукашенко.

Глава государства также потребовал увеличить темпы уборочной кампании и не "прошлепать" этот год. "Нам надо ускоряться, чего бы нам ни стоило, - подчеркнул он. - Ни в коем случае нельзя "прошлепать" этот год. Урожай должен быть хороший, если мы без потерь уберем, насколько это возможно". Ранее Лукашенко жестко поставил задачу по уборке урожая со словами "умри, но сделай".