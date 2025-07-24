Microsoft отказалась от товарного знака в России через 1,5 месяца использования

Речь идет о наименовании Hackbox, что может относиться к внутренней платформе для общекорпоративного ежегодного хакатона корпорации

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Корпорация Microsoft отказалась от одного из своих товарных знаков в России всего через 1,5 месяца после получения исключительного права на него. Об этом свидетельствует база Роспатента.

Речь идет о наименовании Hackbox, что может относиться к внутренней платформе для общекорпоративного ежегодного хакатона корпорации - Microsoft Global Hackathon.

Microsoft впервые подавала в российскую службу соответствующую заявку в конце 2023 года, затем - в середине 2024 года. Зарегистрирован и опубликован товарный знак был в январе 2025 года, но уже в феврале Microsoft решила прекратить его правовую охрану, что было удовлетворено далее в марте.

Прекращение правовой охраны товарного знака - это прекращение исключительного права на него, он прекращает действие. При обычных обстоятельствах Hackbox охранялся бы в России до середины 2034 года.