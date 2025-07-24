Показатель составит 9 млрд 135 млн рублей

КИРОВ, 24 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области на заседании в четверг скорректировали региональный бюджет на 2025 год, увеличив дефицит бюджета на 3,1 млрд рублей.

"Показатели по доходам корректируются в сумме 1 млрд 105 млн рублей. Динамика собственных доходов к предыдущему году составит 103,9%, по собственным доходам [ожидается] плюс 790 млн рублей. Расходная часть увеличивается на 4 млрд 234 млн рублей. Увеличиваются показатели по дефициту бюджета и госдолгу", - сказала в ходе заседания министр финансов Кировской области Лариса Маковеева.

Как сообщается в опубликованной на сайте заксобрания пояснительной записке к законопроекту, в результате изменений дефицит областного бюджета на 2025 год увеличится на 3 млрд 129 млн рублей и составит 9 млрд 135 млн рублей. Госдолг региона на 1 января 2026 составит 30 млрд 143 млн 681 тыс. рублей, что превысит утвержденный ранее уровень на 3 млрд 129 млн рублей.

Расходы на учебники и лекарства

Как отмечается на сайте заксобрания, 121,8 млн рублей планируют направить на социальную поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, еще 100 млн рублей - на обеспечение региональных льготников лекарствами, 137,9 млн рублей - на закупку учебников для школ. Также в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги на предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям на возмещение части недополученных доходов направят 173,3 млн рублей. Кроме того, 75 млн рублей предусмотрено для предоставления субсидий 13 муниципальным образованиям на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период.

Также Маковеева рассказала о привлечении казначейских кредитов. "Предусмотрено привлечение казначейских кредитов, совокупно за три года сумма [составит] 3 млрд 679 млн рублей, в том числе в 2025 году - 3 млрд 129 млн рублей. Средства будут привлекаться с учетом гашения на 15 лет, процентная ставка - 3% годовых", - отметила Маковеева.

За счет средств казначейских инфраструктурных кредитов власти планируют перевести на газ действующие котельные в городе Слободском и модернизировать тепловые сети, на это в течение трех лет направят 967,5 млн рублей. На предоставление субсидий компаниям, выполняющим перевозки пассажиров и багажа, и на обновление общественного транспорта запланировано 1 млрд 400 млн рублей. Более 1 млрд 311 млн рублей направят на строительство комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами КПО "Центральный", который будет вести сортировку 200 тыс. тонн отходов в год, а также компостировать 60 тыс. тонн органической части ТКО. К возведению здания мусоросортировочного комплекса планируется приступить в августе текущего года.

О бюджете

20 декабря 2024 года депутаты Законодательного собрания Кировской области приняли во втором чтении бюджет региона на 2025 год с дефицитом в 5,2 млрд рублей. Доходы бюджета были утверждены в размере 102,8 млрд рублей, расходы - 108 млрд рублей. 20 февраля депутаты внесли изменения в бюджет региона на 2025 год, увеличив дефицит на 1,7 млрд рублей - до 6,9 млрд рублей, а 29 мая предусмотрели сокращение дефицита на 901 млн рублей до 6 млрд 5 млн рублей, при этом общий объем доходов на 2025 год составил 103,3 млрд рублей, общий объем расходов - 109,3 млрд рублей.