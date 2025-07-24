Законопроект нейтрализует эффективность украинских антикоррупционных институтов, отметила официальный представитель фонда Джули Козак

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что новый закон Украины, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, может негативно сказаться на ее макроэкономической стабильности и экономическом росте. Об этом заявила официальный представитель фонда Джули Козак.

"Принятый закон, как мы видим, нейтрализует эффективность украинских антикоррупционных институтов, и, с нашей точки зрения, это будет очень проблематичным для макроэкономической стабильности и роста на Украине", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

"С нашей точки зрения, Украине необходима надежная антикоррупционная архитектура, которая поможет уравнять правила игры, улучшить деловой климат и привлечь частные инвестиции на Украину, и это центральный элемент программы реформ Украины", - продолжила Козак.

"Поэтому, с нашей точки зрения, обеспечение независимости антикоррупционных институтов остается важнейшим политическим приоритетом. Мы принимаем к сведению намерение правительства [Украины] внести новый законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных институтов", - указала она.

Козак также попросили прокомментировать сообщения о том, что новый украинский премьер Юлия Свириденко допустила обращение к МВФ за новой программой поддержки. "Как ожидается, в ближайшие недели сотрудники МВФ и власти [Украины] активизируют обсуждение бюджета на 2026 год и проведут оценку финансовых потребностей Украины как на 2026 год, так и на среднесрочную перспективу", - сказала она. "Эта работа важна для текущей программы и любого будущего потенциального взаимодействия, которое мы будем иметь с Украиной", - резюмировала официальный представитель фонда.

Владимир Зеленский во вторник подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции. Позже Зеленский пообещал внести в Верховную раду законопроект, который должен будет усилить независимость антикоррупционных органов.