Ожидается сбор яблок и груш в 34 тыс. тонн

ЧЕРКЕССК, 24 июля. /ТАСС/. Закладка 200 га интенсивного сада планируется в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии по инвестиционному проекту, подписано соглашение о его реализации, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"С председателем Юго-Западного банка Сбербанка Анатолием Песенниковым, генеральным директором Кавказ. РФ Андреем Юмшановым, председателем совета директоров компании "Архыз фрут логистик" Айдыном Шириновым подписали соглашение о старте масштабного инвестиционного проекта в сфере садоводства. Документ предусматривает запуск долгосрочного проекта - закладки 200 га фруктового сада в Прикубанском районе. По соглашению, целевой займ предоставляется Сбером по совместной с Кавказ. РФ льготной программе кредитования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что садоводство входит в пятерку отраслей-драйверов роста экономики Карачаево-Черкесии. Непосредственно при участии компании "Архыз фрут логистик" в республике уже заложено более 1,1 тыс. га интенсивных садов. "До конца года эта цифра вырастет на 200 га, или на 20%. Ожидаем сбор яблок и груш в 34 тыс. тонн, на 6% больше к прошлому году. До 2030 года будем расширять площади фруктовых садов до 2,5 тыс. га. С учетом дальнейшего развития проекта, который предусматривает строительство крупного фруктохранилища на 60 тыс. тонн, ожидаем почти двукратное увеличение объемов производства фруктов", - написал Темрезов.

На сегодня большинство крупных садов КЧР - яблоневые. В Карачаево-Черкесии активно развивают и садоводство на базе кооперации. С 2019 года в рамках региональной программы по закладке мини-садов интенсивного типа поддержку получили 17 сельхозкооперативов, в составе которых 478 личных подворий. В этом году планируется поддержать еще три кооператива.