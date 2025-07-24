В первую очередь речь идет о доведении объемов производства в рамках проектов технологического лидерства, указал замдиректора департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли Владимир Мостовой

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Ключевой задачей Минпромторга России является доведение объемов производства до 140% к 2030 году, сообщил заместитель директора департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли России Владимир Мостовой, выступая по ВКС на заседании коллегии Минпромторга Республики Крым.

"В целом задача по развитию промышленного комплекса РФ обозначена в послании президента Владимира Путина. Для нас ключевая задача - вывести объем производства к 2030 году на уровень 140% и добиться роста не просто в количественном выражении, но и в качестве. В первую очередь в рамках проектов технологического лидерства, которые закреплены у нас в указе президента. Это средства производства, автоматизации, материалы, химия, промышленное обеспечение транспортной энергетики и целый ряд других проектов", - сказал он.

Задачи для всех регионов, отметил Мостовой, в министерстве спроектировали в рамках плановых мероприятий развития промышленного потенциала регионов. В дорожных картах объединены ключевые приоритеты развития промышленного комплекса регионов.