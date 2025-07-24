Реализация агропроектов на 17 млрд рублей начнется на Ставрополье в 2025 году

Всего можно будет создать более 400 новых рабочих мест

ПЯТИГОРСК, 24 июля. /ТАСС/. Инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса на 17 млрд рублей начнут реализовывать в Кочубеевском округе Ставропольского края в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности главы Кочубеевского округа Олег Борзов.

"В 2025 году на территории [Кочубеевского] округа планируется старт масштабных инвестиционных проектов в сфере АПК. Общий объем инвестиций в эти проекты, согласно планам инвесторов, составляет более 17 млрд рублей, что позволит создать более 400 новых рабочих мест", - сообщил Борзов.

По его словам, в рамках реализации этих инвестпроектов планируется создание мультиягодного кластера, высокотехнологичного селекционно-семеноводческого центра, рыбоводческого комплекса по разведению и выращиванию ценных пород форели, завода по переработке рыбы. "Также в стадии рассмотрения находятся строительство плодоовощного логистического центра и реализация масштабного проекта по выращиванию винных сортов винограда", - добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что сейчас в муниципалитете внедряется комплекс мер, направленных на увеличение земельного фонда для инвесторов.

"Сегодня в Кочубеевском округе разработан и внедряется комплекс мер, направленных на увеличение земельного фонда, доступного для инвесторов, ведется инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности и проводится активная работа по приведению вида разрешенного использования утверждаемых земельных участков под конкретные запросы согласованных инвестиционных проектов. Мы открыты для сотрудничества и готовы рассмотреть все рациональные предложения", - заключил Борзов.