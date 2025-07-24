Расходы министерства на эту статью в 2024 году составили 37 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Минпромторг России в 2025 году выделил более 50 млрд рублей на развитие региональной промышленности, сообщил заместитель директора департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли России Владимир Мостовой, выступая по ВКС на заседании коллегии Минпромторга Республики Крым.

"В текущем году по линии Минпромторга на развитие региональной промышленности выделяются беспрецедентные суммы - более 50 млрд рублей. Эти средства через региональные министерства промышленности мы направляем на развитие региональной промышленной инфраструктуры, на капитализацию региональных фондов", - сказал он. По данным из презентации министерства, в 2024 году расходы Минпромторга на эту статью составили 37 млрд рублей.

Мостовой отметил, что Минпромторг РФ видит значительные точки роста в том числе в промышленности Республики Крым. Среди них, следует из презентации министерства, активизация работы Фонда развития промышленности и его докапитализация, а также более активное развитие на территории республики промышленных парков и технопарков.

В презентации указаны и сильные стороны крымской промышленности - реализация региональных мер поддержки промышленности, развитие промышленного туризма, производство промышленной продукции и вклад в восстановление промышленности и социально-экономическое развитие исторических регионов.