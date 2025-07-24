Запрет будет действовать по 26 июля

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) официально ввело запрет на движение судов возле Городецкого гидроузла до 26 июля включительно. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

По данным Минтранса РФ, 22 июля на Городецком гидроузле в Нижегородской области во время строительных работ обрушилась оголовка камеры 15-го и 16-го шлюзов. В целях безопасности на данном участке приостановили проход судов. Уточнялось, что основная камера не повреждена, препятствие полностью планируется устранить к 26 июля.

"[Установлен] срок запрещения движения судов в районе Городецкого гидроузла. Движение судов <…> на Волге от 852-го км до 853-го км запрещено с 22 <…> по 26 июля <…> включительно", - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение издано в соответствии с Кодексом Внутреннего водного транспорта РФ, уточнили в ведомстве. В Росморречфлоте добавили, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.