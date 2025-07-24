Официальный представитель фонда Джули Козак прокомментировала критику президента США Дональда Трампа в отношении Федеральной резервной системы

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что важно обеспечивать независимость работы центробанков. Об этом заявила официальный представитель фонда Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов, комментируя ситуацию вокруг Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США.

"МВФ уже достаточно долго последовательно выступает за независимость центробанков. И, как мы говорили, это чрезвычайно важно, чтобы центробанки имели возможность достигать поставленных целей, таких как обеспечение низкой или стабильной инфляции", - отметила она, отвечая на вопрос об отношении фонда к критике вашингтонской администрации в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла, а также о возможных последствиях в случае его отставки или увольнения. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявлял, что Пауэлл несет ответственность за превышение первоначальной сметы при реконструкции комплекса зданий ФРС в Вашингтоне на $700 млн, до $2,5 млрд.

Как добавила Козак, "доверие к центробанкам сыграло важную роль в стабилизации инфляционных ожиданий и снижении инфляции <...> во многих странах". "Конечно, также важно, чтобы эта независимость сочеталась с подотчетностью обществу", - подчеркнула она.

Трамп ранее неоднократно выступал с жесткой критикой в отношении Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна снижать базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что финрегулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. ФРС в июне приняла решение оставить ставку в диапазоне 4,25-4,50%. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае следующего года. ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально она отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.