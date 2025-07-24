Глава государства ранее провел совещание по развитию подводных сил ВМФ РФ

СЕВЕРОДВИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ВТБ, председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Костиным в Северодвинске в четверг.

Ранее глава государства провел совещание по развитию подводных сил ВМФ РФ, принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным крейсером "Князь Пожарский", а также встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

В Севродвинске находится сразу шесть предприятий ОСК, в том числе знаменитые "Севмаш" и центр "Звездочка".