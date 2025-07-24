В авиакомпании выразили глубокие соболезнования в связи с крушением

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind Airlines готова содействовать в организации авиаперевозки родственников погибших в катастрофе самолета Ан-24 под Тындой, сообщил авиаперевозчик.

"Авиакомпания готова оказать необходимое содействие в организации авиаперевозки родственников погибших на рейсе Казань - Иркутск. Оформить бронирование на перевозку можно, обратившись в контакт-центр авиакомпании", - говорится в сообщении.

В авиакомпании выразили глубокие соболезнования в связи с трагическим событием в Амурской области. "Мы скорбим вместе с коллегами из авиакомпании "Ангара", родными и близкими погибших пассажиров и членов экипажа", - сказали там.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. По различным данным, на борту находились от 46 до 49 человек, включая экипаж. Все находившиеся на борту люди погибли, подтвердили в СК РФ. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, на месте крушения работают спасатели. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело.