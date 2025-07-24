ТАСС и Xinhua договорились наращивать взаимодействие и партнерство

Руководители агентств Андрей Кондрашов и Фу Хуа высказались за наращивание обменов делегациями и обсудили вопросы, связанные с запланированным в конце 2025 года заседанием исполкома Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана

ЧЖЭНЧЖОУ /Китай/, 24 июля. /ТАСС/. Вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и взаимного партнерства в информационном обеспечении развития российско-китайских отношений стали главными темами встречи генерального директора агентства ТАСС Андрея Кондрашова и гендиректора Xinhua Фу Хуа. Переговоры глав двух агентств состоялись в городе Чжэнчжоу (центральная провинция Хэнань), где проходит очередной форум СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества.

Стороны договорились ускорить работу по подготовке стратегии развития отношений между ТАСС и Синьхуа на 2025-2030 годы. Руководители двух агентств также высказались за наращивание обменов делегациями и обсудили вопросы, связанные с запланированным в конце 2025 года в одном из городов Китая заседанием исполнительного комитета Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), председателем которой на 2025-2028 гг. избрано агентство ТАСС.

Андрей Кондрашов отметил успешное проведение посвященной 80-летию Великой Победы совместной фотовыставки ТАСС и Xinhua в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ-2025, а также обсудил планы организации второй такой выставки в период визита президента РФ Владимира Путина в Китай в сентябре.

Гендиректор ТАСС напомнил, что в 2026 году исполняется 70 лет отношениям сотрудничества агентства с Xinhua, и предложил отметить этот юбилей совместным медиатуром по приграничным регионам России и Китая.

"Наверное, в истории отношений между агентством ТАСС и Xinhua еще не было таких частых встреч, которые идут на взаимное созидание и помогают нашим лидерам и нашим странам", - сказал Андрей Кондрашов.

По словам Фу Хуа, Синьхуа и ТАСС вносят свой вклад в развитие российско-китайских отношений. "Особенно важно, что в будущие пять лет мы должны изучать то, каким образом можно проявлять российский и китайский голос в мировом информационном пространстве. Это голос международной справедливости", - сказал гендиректор Синьхуа.