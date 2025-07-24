По данным газеты, договоренности, были достигнуты после дискуссий с участием президента страны Дональда Трампа и главы Госдепартамента Марко Рубио на фоне освобождения Каракасом 10 американцев

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Власти США одобрили для американской нефтегазовой компании Chevron возобновление добычи нефти в Венесуэле, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее сведениям, детали договоренностей пока неясны, они были достигнуты после дискуссий с участием президента США Дональда Трампа и главы Госдепартамента Марко Рубио на фоне освобождения Каракасом 10 граждан США на прошлой неделе. Ранее в этом году, указывает издание, администрация Трампа отозвала лицензию Chevron на добычу нефти в Венесуэле.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что выдача разрешений американским нефтегазовым компаниям, в том числе Chevron, на ведение деятельности в Венесуэле находится на стадии обсуждения.

Американские власти в конце ноября 2022 года разрешили американской Chevron добывать нефть в республике и поставлять ее в США, несмотря на санкции в отношении Каракаса. Позднее соответствующая лицензия несколько раз продлевалась Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.

В 2019 году Венесуэла разорвала отношения с США после того, как Вашингтон признал самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо главой государства. С 2015 года США и их союзники ввели против республики более 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб венесуэльской экономике наносят санкции, введенные в 2019 году (первое президентство Трампа) против государственной нефтегазовой компании PDVSA. Предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом не признала результаты президентских выборов в Венесуэле 28 июля прошлого года, на которых Николас Мадуро одержал победу.