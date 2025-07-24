Согласно проекту, из параллельного импорта, в частности, могут исключить бренд зубных паст Biorepair, электробритвы Braun, оси к прицепам и полуприцепам SAF

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ подготовил очередные изменения в перечень товаров параллельного импорта. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2026 года, при этом некоторые положения могут начать действовать с 30 октября 2025 года.

Согласно проекту, из параллельного импорта могут исключить бренд зубных паст Biorepair, электробритвы Braun, оси к прицепам и полуприцепам SAF, геодезические приборы американского бренда Trimble, самоходные врубовые машины для добычи угля или горных пород и машины туннелепроходческие, а также бурильные машины. В части консолей и оборудования для видеоигр, настольных или комнатных игр предлагается исключить канадский бренд Spin Master.

Вместе с тем в список, например, добавлены немецкие микроскопы Carl Zeiss, появляется ряд брендов приборов и устройств, применяемых в медицине, хирургии, стоматологии.

Ранее Минпромторг предложил продлить механизм параллельного импорта на 2026 год. В министерстве отмечали, что решения по сокращению перечня товаров параллельного импорта будут приниматься исходя из насыщения рынка отечественными продуктами или аналогами из дружественных стран.