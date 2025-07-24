Украине поставят радары с высоким разрешением TRML-4D и радары ближнего действия SPEXER 2000 3D MkIII

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Германская оборонная компания Hensoldt получила заказ на поставку Киеву радаров на сумму более €340 млн. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте концерна.

Конкретно Украине поставят радары с высоким разрешением TRML-4D и радары ближнего действия SPEXER 2000 3D MkIII. TRML-4D базируются на новейшей технологии AESA (Active Electronically Scanned Array - активная фазированная антенная решетка с электронным сканированием), которая позволяет обнаружить и сопроводить около 1,5 тыс. целей, в том числе крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты, в радиусе до 250 км. Радары типа SPEXER способны обнаруживать низколетящие объекты.

ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США: с начала конфликта на Украине Берлин предоставил Киеву разного рода помощь на сумму более €40 млрд. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.