По данным сервиса Downdetector, 60% сообщивших о неполадках пользователей отмечают сбои в работе интернета, а 40% жалуются на полное отключение связи

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Пользователи ряда стран жалуются на неполадки в работе спутниковой системы связи Starlink, следует из отчета сервиса Downdetector.

По его данным, 60% пользователей, сообщивших о неполадках, отмечают сбои в работе интернета, а 40% жалуются на полное отключение связи.

В США о нарушениях в работе Starlink сообщили порядка 63 тыс. пользователей. Крупные сбои также фиксируются в Великобритании, Австралии, Мексике, Аргентине, Чили и Бразилии.

Число жалоб в Канаде превысило 13 тыс., в Германии - 11 тыс.