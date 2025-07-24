Трамп положительно оценил ход торговых переговоров между США и ЕС

Соединенные Штаты заработают "очень много денег", отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил ход торговых переговоров между США и Евросоюзом. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами перед ознакомлением с ходом ремонтных работ в зданиях Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) в американской столице.

Трамп напомнил, что ранее США заключили торговое соглашение с Японией, по условиям которого Токио вложит $550 млрд в американскую экономику, что, по его словам, позволит США снизить уровень пошлин в отношении Японии до 15%.

"Дела с Евросоюзом также продвигаются довольно хорошо, есть и другие [возможные сделки]. Они все по-настоящему крупные, наша страна заработает очень много денег", - заявил он.

Ранее Трамп отмечал, что США и Евросоюз ведут серьезные дискуссии по вопросам торговой сделки.

Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим 10-процентным тарифам на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил стремление добиваться отмены американских пошлин, но параллельно уже подготовил список американских экспортных товаров на $72 млрд в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не принесут результата.