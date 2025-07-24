Маск: система спутниковой связи Starlink вскоре возобновит работу после сбоя

SpaceX устранит основную проблему, вызвавшую неполадки, указал глава компании

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что работа спутниковой системы связи Starlink будет вскоре восстановлена.

"Сервис вскоре будут восстановлен. Просим прощения за сбой. SpaceX устранит основную проблему, вызвавшую неполадки, чтобы избежать их повторения", - написал он в X.

Ранее пользователи ряда стран пожаловались на неполадки в работе Starlink. По данным сервиса Downdetector, 60% пользователей, сообщивших о неполадках, отмечают сбои в работе интернета, а 40% жалуются на полное отключение связи. В США о нарушениях в работе Starlink сообщили порядка 63 тыс. пользователей. Крупные сбои также были зафиксированы в Австралии, Аргентине, Бразилии, Великобритании, Мексике и Чили.

Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что система связи Starlink перестала работать у ВСУ по всей линии фронта. Позднее командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди подтвердил эту информацию.

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная Маском в 2002 году. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг. Сервис активно применяют украинские военные для поддержания связи.