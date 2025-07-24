РЖД фиксируют непредъявление до 15% погрузки по согласованным заявкам

Это новый вызов и дополнительные технологические решения, отметил замглавы РЖД Михаил Глазков

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" отмечают обострение проблемы непредъявления согласованных к перевозке объемов грузов. За май - июль потери в погрузке по этой причине составили до 15%, сообщил журналистам замглавы РЖД Михаил Глазков.

"Сегодня проблема (завышенных заявок - прим. ТАСС) становится все более острой. Это так называемое "читерство" - инфлированные заявки, это непредъявление уже согласованных объемов грузов. Сегодня мы планируем август месяц, и у нас по заявкам на перевозку опять четыре направления являются лимитирующими: восточное традиционно, северо-западное и юго-западное, и погранпереходы южной части страны", - сказал он.

Так, на четырех направлениях наблюдается заявление объемов перевозки грузов выше уровня прошлого года и больше возможностей инфраструктуры. "Фактически, мы по итогам мая, июня и июля, видим, что идет до 15% непредъявление погрузки по уже согласованным заявкам. И если май и июнь месяц это характеризовало больше западное направление, <...> то в июле наблюдается уже непредъявление погрузки, в том числе на восточном направлении", - добавил он.

По словам Глазкова, это новый вызов, а также новые дополнительные технологические решения, которые РЖД совместно с клиентами, грузоотправителям и грузополучателями отрабатывают.

О причинах

"Это (вызвано - прим. ТАСС) снижением платежеспособности не только компаний-грузоотправителей, но и компаний-грузополучателей. Фиксируются сегодня случаи, когда по согласованным заявкам составы не отправляются грузоотправителям ввиду неоплаты данной продукции грузополучателями", - отметил замглавы холдинга. Также Глазков объяснил проблему общим снижением погрузки, особенно во внутрироссийском сообщении.