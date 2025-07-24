МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) после происшествий в Ростовской области распределили грузопоток на альтернативные незагруженные направления, сообщил журналистам замглавы РЖД Михаил Глазков.

"Сегодня все поезда введены в расписание и организовано движение по данному участку без влияния на проследование пассажирских поездов. По грузовым поездам - на данный период было принято решение по отклонению грузопотока на альтернативные незагруженные направления, что позволило нам работать без ограничений", - сказал он.

О происшествиях

19 июля в связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области временно приостанавливалось движение поездов. Затем 21 июля в связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар, происшествие также привело к сбою графика движения пассажирских поездов.