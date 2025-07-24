Из них порядка 100 тыс. тонн - из-за неиспользования инновационного подвижного состава

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Грузоотправители Кузбасса не предъявили к перевозке 820 тыс. тонн угольной продукции в I полугодии, сообщил журналистам замглавы РЖД Михаил Глазков.

"У нас идет непредъявление угля по соглашению со стороны Кузбасса. За первое полугодие мы потеряли 820 тыс. тонн угольной продукции по ответственности грузоотправителей Кузбасса. Из которых порядка 100 тыс. тонн - из-за неиспользования инновационного подвижного состава, на который по соглашению с 1 апреля мы должны были перейти полностью", - сказал он.

По словам Глазкова, РЖД полностью обеспечили возможность грузить в инновационный подвижной состав. Так, на Кузбассе создан трехкратный запас инновационного подвижного состава для выполнения данного условия.

Замглавы холдинга уточнил, что из 18 компаний, которые работают по соглашению, у 9 компаний отсутствуют договоры с операторами на инновационный подвижной состав. "Они заключили договоры с операторами, у которых нет инновационного подвижного состава. <..> Еще раз говорю, инновационного подвижного состава достаточно", - отметил он.

Глазков добавил, что также существует проблема непредъявления груза компаниями, которые входят в соглашение, по перевозкам в сторону Восточного полигона. "Наиболее острой эта проблема была в мае и июне. На июль, благодаря совместной работе, которую мы проводили с Минэнерго и с субъектами РФ, были перераспределены квоты среди компаний, которые сегодня готовы грузить в Восточном направлении, что сегодня нам позволяет выполнять и идти в нормативе по соглашению", - отметил он.

О соглашении

Правительство Кузбасса и РЖД заключили соглашение, предусматривающее отгрузку и вывоз из региона железнодорожным транспортом каменного угля на экспорт в восточном направлении в объеме 54,1 млн тонн в 2025 году. В I квартале 2025 года план по вывозу угля из Кузбасса на экспорт в восточном направлении был выполнен в полном объеме.