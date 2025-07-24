Вагоностроители поддержали эту инициативу, отметил замглавы РЖД Михаил Глазков

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" предложил вагоностроительным заводам вариант реализации грузовых вагонов по схеме trade-in, сообщил журналистам замглавы РЖД Михаил Глазков.

По его словам, вагоностроители поддержали эту инициативу, сейчас ее рассматривает Минпромторг.

"Еще одно направление по работе с вагоностроительными заводами: мы несколько инициатив предложили, в том числе так называемый trade-in. Когда несколько, например, три вагона списывается, и собственник получает определенную дотацию от государства на приобретение нового вагона", - сказал Глазков.

О ситуации с вагонами

Ранее сообщалось, что общий парк вагонов на сети РЖД достиг рекордного количества, что является избыточным для объема грузов, предъявляемых для перевозки. Излишний парк, который находится на путях общего пользования оказывает негативное влияние на перевозку. В РЖД для обеспечения устойчивости эксплуатационной работы принимают ситуативные меры по регулировке вагонного парка.